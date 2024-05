Sabre Hospitality renouvelle son contrat avec Wyndham Mise à jour le 03/05/24

Sabre est un fournisseur de systèmes de distribution pour les réservations aériennes. Retrouvez dans cette section les dernière actualités de la société Sabre? TourMaG vous maintient informé des actus des grands groupes du tourisme.

Sabre Hospitality a annoncé un accord de renouvellement pluriannuel avec Wyndham Hotels & Resorts, suite au déploiement réussi du SynXis Property Hub, le système de gestion hôtelière (PMS) de Sabre Hospitality, par ce dernier.



Intégré de manière transparente au système central de réservation SynXis, considéré comme la source unique de vérité, le SynXis Property Hub améliore l'efficacité opérationnelle en réduisant le temps nécessaire pour accomplir les tâches quotidiennes. De plus, grâce à sa technologie basée sur le cloud, il permet aux hôteliers d'accéder à leurs établissements de n'importe où.



Les équipes de Sabre et Wyndham ont réussi à migrer plus de 5 000 hôtels Wyndham vers le SynXis Property Hub, y compris un transfert record de 550 établissements en un seul mois, près d'un an avant la date prévue.



« Réaliser cette migration presque un an avant la date prévue est un témoignage de la puissance de l'innovation et de la collaboration », a déclaré Scott Strickland, directeur commercial (CCO) de Wyndham Hotels & Resorts. « Grâce à notre travail avec Sabre, des milliers d'hôtels Wyndham bénéficient maintenant d'efficacités révolutionnaires, améliorant encore leur capacité à servir les clients et à offrir d'excellentes expériences jour après jour ».



« Les interactions au service d'assistance ont été réduites de 50 % par rapport au système précédent après seulement 30 jours d'adoption. De plus, en équipant notre personnel de nettoyage de solutions mobiles, nous avons augmenté la disponibilité des chambres propres pour les clients de jusqu'à 15 %. Nous avons également optimisé le processus de livraison et de modification des réservations en intégrant une source unique d'inventaire qui combine les réservations de canaux et les systèmes de gestion des propriétés. Cela améliore non seulement l'expérience des clients mais réduit également les charges de support informatique » a-t-il expliqué.



