France Relance : 73 projets "slow tourisme" soutenus par le fonds Tourisme durable

En complément des mesures d’urgence, un fonds Tourisme durable a été créé dans le cadre de France relance.Doté de 50 millions d’euros (dont près de 10% dédié au « Slow tourisme »), ce fonds a vocation à soutenir la transition écologique et les mutations du secteur, notamment l’aspiration croissante des citoyens pour un tourisme plus durable et respectueux de l’environnement.Dans cette perspective, un appel à projets doté de 4,7 millions d’euros a été lancé afin d’accompagner financièrement la mise en œuvre de projets de tourisme écoresponsable dans les territoires ruraux, en France métropolitaine et dans les outre-mer.Au terme des deux vagues de cet appel à projets, 521 dossiers ont été déposés. Au total, ce sont 73 projets qui ont été retenus dont 62 en France métropolitaine et 11 dans les Outre-mer, soit un montant moyen octroyé de 65 000 euros par projets. Les porteurs de projets retenus disposent de 18 mois pour mettre en œuvre leurs projets, période à l’issue de laquelle ils doivent être opérationnels et commercialisables.