PACA : un bilan positif pour le tourisme en juillet

« Selon France Tourisme Observation, en région Sud, la fréquentation dans les campings est en hausse au mois de juillet et les perspectives pour le mois d’août sont sur la même dynamique. Ces résultats montrent l'attractivité de notre territoire. En effet, au plan national, la fréquentation est en baisse de 4% en juillet et les réservations de -3% pour le mois d’août . » indique François de Canson.



Concernant l’hôtellerie urbaine, « Nos données provisoires sont très encourageantes. Sur l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le taux d’occupation est de 81% en juillet 2024 alors qu’il était de 79% en 2023.



C’est un bon résultat boosté notamment par la Côte d’Azur qui a connu des taux d’occupations historiques en juillet en raison du passage du Tour de France. Et toutes les catégories sont concernées. A Nice, le mois de juillet se solde sur un taux d’occupation de 89%.



En Provence, à Marseille par exemple, les situations sont plus contrastées mais le taux d’occupation est en hausse à 77% (+4% en moyenne). » continue-t-il.