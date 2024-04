Vacances de printemps, réservations en hausse en région PACA

L'année 2023 s'est révélée fructueuse avec unepar rapport à 2022, accompagnée d'une distribution plus équilibrée des visites tout au long de l'année. Pour le premier trimestre de 2024, la région Sud observe une, tant au niveau national qu'international.Concernant l'hôtellerie, le taux d'occupation a atteint, marquant unepar rapport à l'année précédente. Ce taux a connu une hausse significative en mars, avec une augmentation de 3 points pour atteindre 61%, particulièrement à Avignon, Toulon , et Nice.Les prévisions de réservations pour les mois à venir s'annoncent prometteuses, avec une, et des augmentations encore plus marquées dans les Alpes-Maritimes et le Var. Le secteur de la location a également vu unepar rapport à l'année précédente. Les arrivées internationales par voie aérienne sont restées stables au premier trimestre 2024.Pour les mois, les, et l'été s'annonce encore plus prometteur avec une augmentation de 23% des réservations, particulièrement depuis les États-Unis et la Suisse. Les réservations hôtelières poursurpassent également les chiffres de l'année précédente de. Ces données reflètent l'attrait persistant de notre région, en ligne avec la stratégie mise en œuvre par le Président de la Région Sud, Renaud Muselier