CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur : François de Canson réélu Président

François de Canson donne quelques chiffres : "En 10 ans, notre fréquentation annuelle a progressé de 7%, avec une baisse de 2% sur le cœur de l’été qui est déjà bien rempli et des progressions de 13% sur l’hiver, de 10% au printemps et en automne, là où nous pouvons plus accueillir !"



Le Président du CRT rappelle également son soutien à l'hôtellerie à travers plusieurs opérations de promotion face à la déferlante des Airbnb and co : présence dans les salons B2B, opérations à l'international, ou encore partenariats avec les grandes OTA en ligne (Expedia, easyVoyages, Voyageprivé,...).



"Les hébergements marchands, créateurs d’emplois, sont aujourd’hui utilisés pour 59% des séjours, contre 46% il y a 10 ans. Et l’hôtellerie n’a pas perdu de part de marché avec toujours 17% des séjours" ajoute François de Canson avant de préciser : " La clientèle internationale qui représente 29% de notre fréquentation, injecte près de la moitié des recettes, là où la clientèle locale qui représente elle aussi 29% de notre fréquentation, ne contribue que pour 13% des recettes."