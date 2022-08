La région Sud met le paquet sur son arrière-saison touristique

Les campagnes jouent sur les trois marques de destination : Provence, Alpes et Côte d’Azur, aidées aussi par un soutien massif d’Atout France, dans le cadre de sa campagne Explore France, et soutenues par les investissements des partenaires privés, parmi lesquels on retrouve Easyjet ou les différents OTAs, chacun sur son marché de prédilection.D’autres campagnes seront lancées dès le mois de septembre pour avoir un impact sur les réservations de dernière minute automnales, mais également pour promouvoir la Côte d’Azur en hiver, à l’instar du partenariat avec Voyage-Privé au Royaume-Uni, un autre avec Edreams en Belgique, et des dispositifs de notoriété en Autriche, au Danemark et en Suède, en soutien des lignes directes opérées vers Nice Côte d’Azur, toute l’année.