Vacances de printemps : les Français n’ont pas l’argent !

Dans un contexte d’incertitude économique,. Le printemps 2025 se caractérise par une montée en puissance de la. La recherche de séjours abordables pousse une partie des vacanciers vers des destinations étrangères à bas coût, notamment dans l’espace méditerranéen ou les grandes villes européennes, souvent via des compagnies low-cost. Environ 200 000 Français supplémentaires prévoient de voyager à l’étranger au printemps, dont deux tiers dans ces zones.Le budget moyen d’un séjour printanier est estimé à 530 € par foyer, montant qui grimpe à 980 € pour les séjours d’une semaine. La durée moyenne des séjours en hébergement payant reste stable, autour de 4,5 nuits. Les modes d’hébergement privilégiés évoluent : le camping progresse au printemps, grâce à son caractère économique, tandis que les réservations hôtelières reculent. La location de meublés, facilitée par les plateformes numériques, connaît une légère progression.Enfin,, et seulement 31 % au printemps. Les séjours chez des proches ou les hébergements gratuits deviennent ainsi une alternative répandue. Ces chiffres traduisent une pression budgétaire persistante, amenant les vacanciers à arbitrer plus finement entre envie de départ et réalité économique.