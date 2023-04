L'urgence climatique s'expose à la Cité des Sciences et de l'Industrie

« Urgence climatique »

Même si on essaie de valoriser les solutions positives et responsables, il faut être honnêtes : écrire sur le développement durable, c'est faire face à une éco-anxiété quotidienne.De plus en plus tôt, les sécheresses et les feux, les littoraux qui reculent, des décisions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux...Heureusement, parfois, de bonnes nouvelles viennent calmer le mental, voire même lui donner une énergie nouvelle, en lui montrantC'est le cas avec l'arrivée de cetteSobrement intitulé(en lettres capitales, tout de même, et sans doute pour appuyer sur l'urgence), l'exposition est conçue et réalisée en partenariat avec leUne belle preuve de sérieux à laquelle s'ajoute le commissariat scientifique de Jean Jouzel , paléo climatologue français, membre du Conseil économique, social et environnemental, président de la Société météorologique de France et de l'Institut du développement durable et des relations internationales.