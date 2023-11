Les îles Canaries renforcent leur positionnement de destination gay friendly

sont une destination très appréciée de la communauté LGBTI depuis plus de 50 ans.On retrouve dans la destination de nombreux hébergements, établissements et événements dédiés à cette communauté.Le principal épicentre se trouve à), une zone où l'on trouve une forte concentration d'hébergements adaptés aux LGBTI, notamment le Yumbo Centrum, premier centre commercial au monde conçu pour cette communauté, qui compte plus de 200 établissements.Les hôtels et les plages ne sont pas les seuls lieux connus pour leur atmosphère LGTBI. L'archipel entier dispose d’une vaste offre, avec de nombreux lieux proposant des soirées thématiques, des spectacles et des fêtes.Grande Canarie accueille de nombreux événements dédiés, tels que "Maspalomas Pride", un festival de 10 jours avec la participation de plus de 200 000 personnes, la "Winter Pride Maspalomas" ou le "Drag Queen Gala". S'y ajoutent des fêtes thématiques et des pool parties, tant dans des clubs et dans les lieux de divertissement que dans des hôtels gays exclusifs de l'île.Outre Maspalomas, Grande Canarie possède d'autres plages pour la communauté LGBTI, telles quetandis que l’île de Lanzarote offre de nombreuses piscines naturelles dont on peut profiter en toute tranquillité. À Tenerife, on compte