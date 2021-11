CroisiEurope : une remise de 500€ par personne sur les Canaries

CroisiEurope propose une offre spéciale du 10 novembre au 25 décembre 2021 pour ses croisières dans l'archipel des Canaries programmées en janvier 2022 (départs les 8, 15, 22 et 29).Pour toute réservation effectuée avant le 25 décembre2021, la compagnie fait, et ajoute: le parc national du Teide et le tour de l'île de la Grande Canarie avec la visite de Las Palmas.La croisière est proposée en, dernier bateau maritime de la compagnie qui peut accueillir 128 passagers et dispose de 64 suites et cabines toutes avec vue extérieure.L'itinéraire passe par SANTA CRUZ DE TENERIFE (Tenerife) - PUERTO DE LA ESTACA (El Hierro) - SANTA CRUZ DE LA PALMA (La Palma) - SAN SEBASTIAN (La Gomera) - LAS PALMAS (Grande Canarie) - ARRECIFE (Lanzarote).Les clients peuvent partir au départ de Marseille, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Bâle, Lyon, Bruxelles et Paris.