Canaries : Tenerife, une nature et une culture fécondes

L’identité profonde de l’île, on la trouve aussi dans le massif du Teide, au centre.



Dans le bus qui grimpe péniblement les lacets de la montagne depuis Puerto de la Cruz, on aperçoit à travers les vitres la fameuse niebla , une brume qui enveloppe la forêt de pins. Jusqu’à ce qu’elle se déchire à l’entrée de la caldeira.



Sous un ciel soudain azur, la pointe acérée du Pico del Teide, volcan inactif - sa dernière éruption date de 1798 - et point culminant d’Espagne (3 718 m), domine un décor lunaire de lave et de concrétions. C’est magnifique.



Pour mieux apprécier ce paysage, les visiteurs peuvent grimper dans le téléphérique qui se hisse jusqu’à 3 555 m d’altitude. De là, on peut s’engager sur un des sentiers qui conduisent à des belvédères ouvrant des panoramas vertigineux sur Tenerife et les îles de la Gomera, d’El Hierro ou de La Palma.