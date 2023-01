Zakynthos : l'île incontournable en Grèce

L’île de Zakynthos attire particulièrement l’attention des touristes curieux en raison de ses nombreux atouts touristiques. Les sites à visiter sur place ne manquent pas et il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, à commercer par le parc marin de Zakynthos.Parmi les incontournables, on peut évoquer le parcqui garantit la protection des tortues de mer Caouanne. Sur ce, ses plages sont surveillées 24h/24 et 7j/7 pour mieux préserver cette biosphère. Les visiteurs doivent faire attention à leur passage parce que cet endroit constitue le plus important lieu de ponte des tortues Caouannes en Méditerranée. Plus de 500 femelles viennent pondre sur cettesituée dans la partie sud de l’île. Elles déposent leurs œufs à une quarantaine de centimètres sous le sable.Afin de varier les plaisirs, la visite du parc aquatique de Tsilivi est également recommandée lors de cette échappée à Zakynthos. Cette cité balnéaire recèle plusieurspour ceux qui ont envie de déguster quelques spécialités locales. Quant aux autres activités à, on peut s’adonner à une petite croisière en bateau à travers ses eaux azurées qui entourent l’île. Pour avoir une idée, il est possible de naviguer jusqu’à Patras et Pyrgos pour découvrir d’autres trésors naturels situés à proximité. Ici, la beauté de la plage est irréprochable, un atout pour faire plaisir aux adeptes de farniente. Quant à l’ambiance nocturne, cette station balnéaire propose diverses animations très branchées.La visite des célèbres grottes bleues peut aussi marquer l’esprit des vacanciers lors de cette escapade. Ces merveilles situées près duregroupent des arches naturelles et des grottes d’eau creusées par les marées depuis des millénaires. Afin de vivre une expérience riche en émotion, il est tout à fait possible de se baigner et d’explorer un à un ces différents endroits faisant référence au royaume de la mer. Pour en profiter davantage, une plongée avec tuba permet de parcourir et d’admirer la beauté des trésors marins nichés dans ces grottes.Leen 1953 a permis à la reconstruction massive de certains quartiers de la ville. C’est la raison pour laquelle on peut constater de nos jours un mélange de style architectural moderne et authentique. Malgré ce changement en profondeur, elle a su garder son esprit traditionnel que l’on peut constater du côté des places principales de Solomos et Saint Marcus. La visite du centre-ville permet aussi d’explorer de nombreuses boutiques au charme pittoresque. C’est l’endroit idéal pour partir à la rencontre des locaux et d’effectuer quelques échanges culturels.