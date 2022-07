Visiter Lyon en 2022 : les incontournables

Tout dépend de ce qui vous passionne, les visites sont infinies !C'est la partie médiévale pleine de charme au centre-ville, le paradis des photographes et des accros aux selfies. Ce quartier au bas de la colline de Fourvière réserve des surprises à chaque coin de ses rues pavées piétonnes. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste (XIIe-XVe), herboristerie (1849), escaliers extérieurs en colimaçon, façades colorées… tout est sublime. Poussez les portes pour découvrir des bâtiments historiques comme la Tour Rose. Empruntez les traboules, les galeries secrètes typiques aux plafonds voûtés. Visitez le Musée Cinéma et Miniature ou celui de la Marionnette. J'ai oublié de vous dire, Lyon est également la ville de Guignol, une marionnette créée en 1808. Empruntez la passerelle piétonne sur la Saône pour admirer la façade du Palais de Justice. Vue exceptionnelle assurée sur ses 24 imposantes colonnes, la statue Le Poids de Soi et Fourvière.La colline de la Croix-Rousse (250 m) au cœur de la Presqu'Île, abrite La Maison des Canuts (XIXe) qui fait revivre un atelier de tissage de soie. Les traboules des rues Imbert Colomès et René Leynaud sont impressionnantes. Empruntez les ruelles pentues et les escaliers accrochés à la colline pour arriver au Gros Cailloux et au Mur des Canuts, une fresque trompe-l’œil (1200m²). Les immeubles jaunes et orangés abritent des boutiques, galeries et ateliers d'artistes. Le quartier très animé est le repère de nombreux bars/restaurants et d'adresses confidentielles…La Basilique de Fourvière est le point culminant de Lyon (300 m). La vue depuis le Jardin des Curiosités est à couper le souffle. Par beau temps vous pourrez y repérer chaque monument… et le Mont-Blanc ! C'est aussi le quartier du Théâtre Antique (XVe) et du Musée de Lugdunum écrin des vestiges gallo-romain. Je vous conseille d'y monter avec La Ficelle, le funiculaire typique accroché à la colline. Vous pourrez redescendre à pied par le jardin du Rosaire, le parc des hauteurs ou les escaliers vertigineux.C'est la zone des hautes tours modernes, des Halles et du centre-commercial La Part-Dieu. Je vous conseille son Rooftop, un espace végétalisé convivial qui abrite 25 restaurants éclectiques. Levez les yeux vers la Tour Oxygène (115 m), "Le Crayon" (165 m) et profitez d'une vue panoramique depuis son bar/restaurant (32ème étage). N'oubliez pas la récente Tour Incity (200 m), "La Gomme". Pour la To-Lyon (171 m), il faudra attendre 2023.À proximité des tours, retour aux années 30 avec d'élégants bâtiments préservés. La Brasserie des Brotteaux (1913) qui propose une cuisine lyonnaise créative dans un décor historique (faïences classées, mobilier Art nouveau…) est superbe.Parc de la tête d'Or & Cité internationaleDepuis 1858, le Parc de la Tête d'Or (105 ha) est l'exceptionnel poumon vert de la ville. Roseraie, arbres centenaires, jardin botanique, zoo… je vous conseille de faire le tour du Lac et de visiter les serres. Vous pourrez louer une barque ou accéder à l'île du Souvenir par un tunnel. Entre verdure et Rhône, la Cité internationale moderne (casino, cinémas…) et le Musée d’Art contemporain, macLYON (1400 œuvres/installations d'artistes prestigieux).Le Musée des Confluences raconte l’humanité au cœur d'un "bâtiment paysage" à l'architecture futuriste. Admirez l'impressionnante verrière du hall et son puits de gravité. Selfie indispensable devant "Only Lyon" à la pointe de terre où les fleuves se rejoignent. Cet ancien quartier industriel métamorphosé abrite les cubes orange et vert, la Sucrière et un centre-commercial avec vue panoramique.Dépaysement garanti dans cette île classée au milieu de la Saône. Elle abrite une remarquable abbaye (Ve) et vous promet un moment hors du temps dans des paysages bucoliques. N'oubliez pas de goûter les brioches aux pralines, une spécialité de Lyon, chez Jocteur, à proximité du pont qui mène à l'île.