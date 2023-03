Benoît Payan, nouveau président de l’Office de Tourisme de Marseille

" Nous voulons un tourisme qui respecte la Ville et ses habitants, marquer une rupture avec la logique du tourisme de masse, le tourisme de consommation qui est un tourisme de prédation , a ajouté Benoît Payan.



Le tourisme à Marseille doit être celui qui offre à toutes et tous, visiteurs, habitants et professionnels, des loisirs et des offres de visites qui mettent en valeur toutes les richesses créées dans notre ville. A Marseille, le tourisme doit être plus durable, local et accessible. "



Les prochains mois seront consacrés à l’élaboration d’une nouvelle stratégie de développement touristique durable de la ville de Marseille, en étroite collaboration avec les professionnels du tourisme et les Marseillais.