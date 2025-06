Boulonnais Côte d’Opale : Fanny Roussel, nouvelle directrice général de l’Office de Tourisme

Après près de deux décennies passées à l'office du tourisme intercommunal de Béthune-Bruay, Fanny Roussel ouvre un nouveau chapitre professionnel.Elle prend la direction générale de l’Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale. Son arrivée coïncide avec deux temps forts emblématiques : la Course des Caps, lancée à Boulogne-sur-Mer, et l’arrivée du Tour de France prévue le 6 juillet.Titulaire d’une maîtrise patrimoine et tourisme et d’un master en aménagement et développement touristique Fanny Roussel a rejoint le service tourisme de la toute jeune Communauté d’agglomération de Béthune Bruay en novembre 2002 en tant que responsable de l’office de tourisme du béthunois.Puis elle a contribué à la création de l’office de tourisme de Béthune Bruay en septembre 2007, date à laquelle elle devient directrice adjointe.Au sein de l'office du tourisme intercommunal de Béthune-Bruay, Fanny Roussel a ensuite occupé les postes de directrice par intérim avant d'être titularisé.