Fanny Roussel, nouvelle directrice de l'OT de Béthune-Bruay

Depuis un peu plus d’un an, Fanny Roussel assurait la direction de l’office de tourisme intercommunal de Béthune-Bruay par intérim, depuis le départ de Florence Girard.



Le samedi 24 septembre 2022, le Président Steve Bossart et le Comité de direction ont nommé Fanny Roussel au poste de directrice de l’EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial) qui couvre cent communes de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.