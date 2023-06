Guide Partez en France : en attendant la réouverture de son musée, Matisse voyage

carrefour

Le sens de la visite sera inversé pour que le parcours à travers les quelque 800 œuvres présentées s’achève à un «» de trois autres expositions permanentes consacrées aux peintres Auguste Herbin et Geneviève Claisse et à Tériade, de son vrai nom Stratis Eleftheriadis, critique et éditeur d’art.Un très grand espace d'exposition ponctuera le centre du parcours Matisse. Ses proportions et sa polyvalence en feront un outil adapté à toutes les scénographies et tous les formats d'œuvre, mais permettra aussi de moduler l'exposition permanente.Par ailleurs, ldans un vaste hall directement relié au départ de l'exposition permanente et à quatre nouveaux ateliers redimensionnés. Tandis que les visiteurs individuels traverseront la cour historique du Palais Fénelon pour déboucher dans un hall remanié, aéré et largement vitré sur le parc.Trois plateaux en guise d'extension prennent place dans le volume disponible de l'ancienne Halle des Marchés, sans affecter la façade historique du bâtiment., dont plus de 10 millions financés par le département, le solde par une contribution de l’État et l’appel aux mécènes.