TourMaG lance le 1er "Guide Partez en France des nouveautés et projets touristiques"

Il y a encore dix ans, le niveau annuel des investissements touristiques en France faisait grise mine. Il était inférieur à 10 milliards d’euros et encore, on y incluait la part consacrée par les Français à leurs résidences secondaires.



C’est dire qu’il restait des bouts de ficelle pour renouveler l’offre de la « 1ère destination mondiale du tourisme ».



La France vivait un peu trop confortablement sur ses acquis et on n’avait pas vu de grands projets touristiques naître depuis l’arrivée de Disneyland Paris.



Les quelques projets ambitieux, comme ce complexe touristique près de Roissy ou le resort casinos et hôtels près de Nîmes, étaient finalement abandonnés, épuisés par les contestations multiples des paysans, des écolos et des petits commerçants.



Mais ça c’était avant. Avant que les élus, régionaux notamment, ne prennent conscience de l’impact positif de l’économie touristique sur les recettes de leur territoire.



Mieux vaut tard que jamais : même si une certaine frénésie déraisonnable cherche à combler le vide précédent. Parcs de loisirs, parcs à thème, musées, aquariums, centres d’interprétation ont surgi des cartons et c’est très bien, même si tous n’iront pas jusqu’au bout du parcours.



Depuis la création de la rubrique Partez en France, TourMaG se penche avec délectation et méthode sur tous ces projets qui veulent sortir de terre ou réinventer des sites endormis.



La bonne nouvelle est qu’il y en a pour tous les goûts, en couple, en famille, en groupe. La France touristique se renouvèle en gardant un relatif équilibre entre les grandes motivations des amateurs de loisirs : la culture, la détente et l’émotion.