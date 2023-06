Le chantier, à hauteur de 60 millions d’euros, est financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole du Grand Lyon, avec l’aide de fonds européens, de l’État et un appel au mécénat des grandes entreprises lyonnaises.



C’est donc Laurent Wauquiez, le président de la Région, qui a présenté le nouveau projet en début d’année, redimensionné de 2 000 m2 à 1 300 avec un bâtiment moins haut et davantage végétalisé.



Pour autant, le geste architectural initial est maintenu à l’identique, avec une ouverture du jardin sur la rue de la Charité. Rudy Ricciotti a imaginé une création à son image avec une Tour des Tissus translucide et un habillage du bâtiment par un impressionnant drapé en béton, comme un clin d’œil à la vocation du musée. La nuit, un jeu de lumières est prévu pour animer un peu plus la façade.



Le jardin est créé derrière l’hôtel Villeroy, avec un verdissement des toits de l’annexe, pour une vue plus valorisante pour les voisins.