Un temps d’avance : un futur musée du Grand Siècle à Saint-Cloud

Le projet s’articule autour de la présentation de la Collection Rosenberg, du nom de Pierre Rosenberg, académicien et ancien président du Louvre, spécialiste de la peinture du XVIIe siècle., qui en a fait don au département. Elle sera complétée par d’importants dépôts des musées nationaux ou locaux et d’œuvres acquises par le département des Hauts-de-Seine.



Peintures, sculptures, mobiliers, gravures, médailles ou encore objets d’art y seront présentés ensemble, mettant en valeur une civilisation et un esprit, tout en créant des liens entre les objets. Ce musée présentera ainsi de manière thématique et pédagogique l’histoire et l’art du XVIIe siècle français, époque majeure de l’art français.



La donation Rosenberg est composée de plusieurs milliers de peintures, de dessins, de figurines en verre de Murano et d’une bibliothèque de 50 000 ouvrages et déborde assez largement du XVIIe siècle.



Elle sera au cœur d’un « cabinet des collectionneurs » qui pourra au fur et à mesure du temps accueillir d’autres donations et donner le sentiment au visiteur de se promener dans des collections privées d’habitude inaccessibles.