La School of Wine de Dijon va former au business de l’œnotourisme

A quelques mois de l’ouverture de la Cité internationale du vin et de la gastronomie de Dijon , en plein lancement de la Vallée de la Gastronomie et la construction des Cités des Climats et Vins de Bourgogne à Beaune, Chablis et Macon,C’est en tout cas la conviction de la School of Wine & Spirits Business (SWSB) , un des six départements de la Burgundy School of Business (BSB), qui lance pour sa rentrée universitaire de septembre 2022 un tout nouveau programme :le premier au monde dédié à l’œnotourisme et à la gastronomie durables.