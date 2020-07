La preuve par trois : en France, l’œnotourisme fait sa mue

Pas besoin de partir bien loin pour s’émerveiller. La France regorge de régions viticoles à explorer.

La preuve par trois : les experts de The Conversation déclinent 3 aspects d’une question d’actualité en 3 épisodes à écouter, à la suite ou séparément ! Dans cette série, Laurence Cogan-Marie, professeur à la School of Wine & Spirits Business de Burgundy School of Business, décrypte pour nous les évolutions à l’oeuvre dans le secteur de l’œnotourisme. Au travers de trois analyses, nous verrons comment les acteurs viticoles s’adaptent à la demande et investissent dans un tourisme durable, local mais aussi digitalisé.





Le secteur du vin a bien saisi l’importance de prendre le virage de la transition écologique et mise désormais sur le développement d’expériences touristiques durables et responsables.





Participation aux vendanges, dégustation de vin avec un œnologue… le tourisme autour du vin peut surfer sur la vague des vacances locales en permettant à chacun de vivre des expériences mémorables.





Les vignerons sont de plus en plus nombreux à proposer des offres virtuelles pour compléter les traditionnelles visites et dégustations.

Laurence Cogan-Marie, Professeur d'œnotourisme, Burgundy School of Business

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.