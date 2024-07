Relais & Châteaux compte onze nouveaux membres Parmi les nouveaux venus, trois établissements français.

La Collection Relais & Châteaux s'agrandit et accueille onze nouvelles maisons qui, en harmonie avec leur leur territoire, partagent une vision commune de l'hospitalité.



Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 17 Juillet 2024

accueille onze nouvelles maisons en harmonie avec leur territoire et ayant une vision commune de l’hospitalité.



Parmi les nouveaux venus, trois établissements se trouvent en France.



Parmi eux, le tout nouveau cinq étoiles de Versailles baptisé "Les Lumières". Ce boutique-hôtel compte 31 chambres (dont 10 suites), à partir de 400 € par nuit.



Comme cet hôtel se trouve au cœur de la cité royale, sa conciergerie propose une gamme d’expériences uniques à vivre au Château de Versailles : visites privées du palais, méditation dans les jardins, balades à cheval ou en calèche, sensibilisation aux métiers de l’art (dorure, broderie, vitrail, cuir)... La collection des Relais & Châteaux s’agrandit eten harmonie avec leur territoire et ayant une vision commune de l’hospitalité.Parmi les nouveaux venus,Ce boutique-hôtel compte, à partir de 400 € par nuit.Comme cet hôtel se trouve au cœur de la cité royale,: visites privées du palais, méditation dans les jardins, balades à cheval ou en calèche, sensibilisation aux métiers de l’art (dorure, broderie, vitrail, cuir)...

Au Château Sainte Sabine, le charme des demeures aristocratiques d'antan Autre nouveau venu, le Château Sainte Sabine, installé dans le petit village qui porte son nom, en Bourgogne, à trois heures de route seulement de Paris. Cet établissement qui a décroché sa cinqième étoile l'année dernière, compte 23 chambres (dont 2 suites), à partir de 200 € par nuit.



Propriété sœur du Relais & Châteaux Hostellerie de Levernois installé non loin de Beaune, cet hôtel est installé dans une magnifique demeure du XVIe siècle, au coeur d'un parc boisé de 8 hectares où une trentaine de daims vit en liberté.



Le mobilier ancien chiné chez les antiquaires, la toile de Jouy et les gravures anciennes confèrent aux chambres et aux suites le charme discret des

demeures aristocratiques d’antan.



Au restaurant Lassey, le chef Benjamin Linard s’engage à servir une cuisine bourguignonne revisitée, composée à partir de produits du terroir.



Le troisième établissement français à rejoindre cette année le prestigieux réseau Relais & Châteaux est le Clos Vauban qui ouvrira à Langres, fin octobre 2024.



Ce petit lieu de vie de 8 chambres dont 4 suites (à partir de 250 € par nuit) aura un restaurant gastronomique



Ce projet est porté par après une trentaine d’années et la consécration de 3 étoiles au guide Michelin pour Le Clos des Sens à Annecy, autre Relais & Châteaux, a décidé de revenir en Haute-Marne, son territoire de naissance.



A cet effet, Laurent et Martine Petit ont acquis au cœur de la cité millénaire de Diderot, une demeure historique du XIXe siècle, abritant jadis le mess des officiers. , installé dans le petit village qui porte son nom, en Bourgogne, à trois heures de route seulement de Paris. Cet établissement qui a décroché sa cinqième étoile l'année dernière, compte 23 chambres (dont 2 suites), à partir de 200 € par nuit.Propriété sœur du Relais & Châteaux Hostellerie de Levernois installé non loin de Beaune, cet hôtel est, au coeur d'un parc boisé de 8 hectares où une trentaine de daims vit en liberté.Le mobilier ancien chiné chez les antiquaires, la toile de Jouy et les gravures anciennes confèrent aux chambres et aux suites le charme discret desdemeures aristocratiques d’antan.Au restaurant Lassey, le chef Benjamin Linard s’engage à servir une cuisine bourguignonne revisitée, composée à partir de produits du terroir.à rejoindre cette année le prestigieux réseau Relais & Châteaux estCe petit lieu de vie de(à partir de 250 € par nuit) aura unCe projet est porté par Laurent Petit qui,, autre Relais & Châteaux,A cet effet, Laurent et Martine Petit ont acquis au cœur de la cité millénaire de Diderot, une demeure historique du XIXe siècle, abritant jadis le mess des officiers.

Et huit à l'étranger Les huit autres nouveaux venus dans la Collection Relais & Châteaux sont établis à l'étranger :



-au Botswana avec le Sitatunga Private Island Okavango;

-aux Etats-Unis comme Emeril's à La Nouvelle Orléans (Louisiane);

-en Espagne comme la Finca La Donaira Montecorto ;

-en Roumanie comme le Matca Hotel Transylvanie ;

-en Israël comme The Drisco Tel Aviv ;

-en Egypte comme La Maison Bleue El Gouna

-en Inde, comme le Sitara Himalaya

-et, enfin, en Chine, comme King's Joy Beijing.



Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de



A lire aussi : Relais & Châteaux s'interroge sur la "cuisine durable" -au Botswana avec le Sitatunga Private Island Okavango;-aux Etats-Unis comme Emeril's à La Nouvelle Orléans (Louisiane);-en Espagne comme la Finca La Donaira Montecorto ;-en Roumanie comme le Matca Hotel Transylvanie ;-en Israël comme The Drisco Tel Aviv ;-en Egypte comme La Maison Bleue El Gouna-en Inde, comme le Sitara Himalaya-et, enfin, en Chine, comme King's Joy Beijing.Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d’exception dans le monde, tenus par des indépendants, exerçant le plus souvent en famille, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients.

Lu 179 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Nice : Myriam Kournaf Lambert à la tête de l'hôtel du Couvent Maurice : Heritage Le Telfair va réserver une aile aux adultes