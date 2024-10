Relais & Châteaux : les chefs se mobilisent en faveur d'une cuisine plus riche en végétaux "Food For Change"

Pour la huitième fois, Relais & Châteaux collabore avec le mouvement international Slow Food dans le cadre de l’initiative "Food For Change". Objectif : contribuer à changer les habitudes alimentaires, pour préserver la santé et l'environnement.



Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 16 Octobre 2024

le prestigieux réseau Relais & Châteaux s'engagent en faveur d'une alimentation plus riche en végétaux.



Cette année, Relais & Châteaux collabore donc pour la huitième fois avec le mouvement international Slow Food dans le cadre de l’initiative Food For Change qui souligne les liens entre l'alimentation et le climat.



A cette occasion, ce réseau invite ses membres à participer à la campagne « Plantons l’Avenir ». En appliquant neuf principes clés incarnés par neuf chefs venus des quatre coins du monde, l’association hôtelière poursuit donc ses efforts pour contribuer au changement des habitudes alimentaires.



Cette démarche, explique un communiqué de Relais & Châteaux, a pour but de "repousser les limites de la gastronomie afin d’attirer l’attention sur le caractère créatif et les bienfaits nutritionnels des légumes, légumineuses, céréales, algues, noix, graines, champignons et aliments fermentés". Il s'agit aussi de "sensibiliser le public aux conséquences de l’élevage industriel et de la pêche intensive", ainsi qu’à l’importance de "réduire notre empreinte écologique". Une "transition fondamentale", insiste Relais & Châteaux.



Non seulement la surconsommation de produits d’origine animale "nuit à l’environnement et est à l’origine de nombreuses crises sanitaires", mais "au-delà de ses bienfaits pour la préservation de la faune et de la flore, un régime riche en végétaux présente aussi des avantages significatifs dans le domaine de la santé" , fait valoir le communiqué de Relais & Châteaux.



En revanche, poursuit le communiqué de Relais & Châteaux, "grâce à sa forte teneur en protéines, fibres et micronutriments, une alimentation plus végétale favorise une meilleure santé, tout en réduisant notre impact sur l’environnement". Selon les chiffres des Nations unies, les protéines contenues dans 100 g de légumineuses n'émettent ainsi que 0,9 kg de gaz à effet de serre, contre 35,5 kg pour la même quantité de protéines de bœuf.



« Avec 376 étoiles Michelin, dont 40 étoiles vertes, les chefs d'exception de notre réseau de 580 établissements ont plus que jamais le pouvoir de changer notre rapport à la cuisine" , fait valoir Mauro Colagreco , Vice-président Chefs de Relais & Châteaux.

Relais & Châteaux et Slow Food diffuseront auprès des restaurants un ensemble de recommandations fondées sur neuf principes clés afin d'encourager de nouvelles pratiques en expliquant comment les concrétiser.



Sur les réseaux sociaux, une campagne mettra également à l’honneur les contributions, les créations et les initiatives mises en œuvre par les différents établissements pour une cuisine plus riche en végétal.



Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d’exception dans le monde, tenus par des indépendants, exerçant le plus souvent en famille, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients.



A lire aussi : Le Top 5 des piscines Relais & Châteaux



Les membres de Relais & Châteaux qui ont le profond désir de valoriser la richesse et la diversité de la cuisine et des traditions hospitalières locales, ont porté cette ambition au travers d'un Manifeste présenté en novembre 2014 à l’Unesco.



De son côté, Slow Food est un réseau mondial de communautés locales fondé en 1989 afin de lutter contre la disparition des traditions alimentaires locales et la propagation de la culture du fast-food. Depuis, Slow Food est devenu un mouvement mondial qui implique des millions de personnes dans plus de 160 pays et œuvre pour que nous puissions tous avoir accès à une alimentation bonne, propre et équitable. Il est présidé par Edward Mukiibi.

