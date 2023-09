Episode 4 : « T’as-tu vu notre melting-pot ? »

Ouvrez grand vos oreilles ! Combien d’accents entendez-vous au Canada ?On ne compte plus le nombre de dialectes et d’accents distincts d’un océan à l’autre ! Dans cet épisode, on va s’immerger dans la multiculturalité canadienne qui est vraiment fascinante lors d’un voyage.Que ce soit à travers les fêtes, les plats ou encore les mots typiques qu’on entend seulement dans notre pays, vous pouvez remarquer les origines diverses des Canadiens. Ils se mélangent depuis des siècles, si bien que l’immigration est devenue une valeur essentielle du pays. Cette mosaïque culturelle qui façonne l’identité du Canada est d’ailleurs un point fort pour les visiteurs. Ils apprécient dans ce melting-pot l’ouverture d’esprit et l’accueil chaleureux des Canadiens !