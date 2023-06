Contribution voyageurs : l'APST montera au créneau dès l'automne 2023

Mais le plus gros chantier de cette deuxième moitié d'année 2023 sera certainement celui de la contribution des voyageurs, alors que le FGOVS prendra fin le 31 décembre prochain.



Pour assurer la sécurité financière de l'APST, alors que la reprise économique du secteur est encore fragile et inégale, « il est essentiel de trouver un système fiable, équitable et économiquement viable pour tous, afin de faire face à des circonstances exceptionnelles », a déclaré Mumtaz Teker.



Pour cela, la caisse de garantie prévoit de ressortir des cartons un projet déjà avancé par ses prédécesseurs. « Nous allons relancer le chantier de la contribution voyageurs auprès de nos autorités de tutelle dès cet automne.



De nombreux pays européens, mais aussi le Canada, ont mis en place des fonds nationaux financés par les voyageurs, ce qui contribue directement à la garantie financière, et permet de diminuer le risque et d'alléger les contre-garanties pour les opérateurs de voyages et de séjours à moyen terme.



De plus, facturer directement la garantie financière au consommateur lui permettrait de prendre conscience de son existence ».



Reste à savoir si la caisse de garantie parviendra à capter l'attention des ministères concernés. Affaire à suivre...