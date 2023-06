Comment l'APST se refait progressivement une santé financière 🔑

En 2023, les produits d’exploitation devaient s’élever - avant l’impact de la CCR - à 14 588 395€ contre 14 600 932€ en 2022.



Ce montant est principalement composé par les cotisations et les droits d'entrées pour lesquels l'APST a prévu une augmentation de 3,5% en 2023 par rapport à 2022.



Après reversement des cotisations à la CCR estimé à 8 750 000 €, et rétrocession de la CCR à l’APST des frais de gestion évaluée à 3 062 500 €, les produits d’exploitation dont disposerait l’Association s’élèveraient à 8 900 895 €.



Ce montant se répartit entre 4 504 020 € pour le budget de fonctionnement et 4 396 875 € pour le budget de garantie.



Concernant les charges d’exploitation, celles-ci sont estimées à 5 628 557 €, soit en augmentation de 426 586€ par rapport aux chargées réalisées en 2022. Elles se décomposent en une hausse de 190 573€ pour les achats et charges externes et de 236 013 € pour les autres postes (impôts et taxes, frais de personnel et amortissements).



" Cette hausse des charges d’exploitation devrait être quasiment compensée par la hausse des produits financiers (+ 343 142 €) grâce à des placements plus rémunérateurs en 2023 ", prévoit l'APST.



En conclusion, le budget 2023, qui prévoit que l’APST dégage un résultat courant positif à hauteur de 3 672 338 € réparti entre un budget de fonctionnement positif à hauteur de 645 613 € et un budget de garantie positif à hauteur de 3 026 725 €, devrait permettre de couvrir un montant de plus de 12 M€ de sinistres avec et grâce à la réassurance publique, sans pour autant toucher aux réserves de la caisse de garantie.