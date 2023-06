REV23 Ile Maurice : la succession de Jean-Pierre Mas n'est pas encore ouverte

Si le classement des destinations les plus vendues évolue peu, l'Île Maurice remplace la République dominicaine dans le Top 10 français.



Un patron de réseau ne croît guère aux promos alors que s'amorcent les départ estivaux, pour liquider les nombreux sièges et chambres vides sur quelques destinations.



Après le point sur l'activité de la distribution, Jean-Pierre Mas a voulu faire passer un message sur le volet social.



" Les syndicats de salariés voient 2023 et 2024, avec le regard du XXe siècle. Ils ne voient pas le monde changer, nous voulons moderniser les relations sociales. "



Pour le président des EDV, les représentants sociaux ont appauvri les salariés du secteur, ce qui nuit à son attractivité.



Les négociations vont devoir reprendre en raison de la hausse du SMIC. Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à un miracle tant les deux bords paraissent très éloignés.



Un projet d’accord sur la participation a été acté, la qualité de la vie au travail sera aussi abordée, en donnant un cadre au télétravail. La parité homme-femme est aussi un point d’observation particulièrement sensible.



La flexibilité des horaires doit évoluer, pour que les clients puissent venir dans les agences quand ils le souhaitent et non seulement quand les acteurs le permettent.



" Il y a une nécessité absolue de former les professionnels tout au long de leur vie.



TravelPro Formations va rejoindre l’UMIH, permettant d’obtenir des moyens beaucoup plus importants, " dévoile Jean Pierre Mas.