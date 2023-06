Jean-Pierre Mas (EDV) : "Valérie Boned ferait une bonne présidente" 🔑

TourMaG - Dans la profession beaucoup de personnes aimeraient la voir briguer un mandat. Cette rumeur se fait de plus en plus insistante...



Jean-Pierre Mas : Cette rumeur n'est pas arrivée jusqu'à mes oreilles.



TourMaG - Elle est assez forte pourtant...



Jean-Pierre Mas : Je dois être sourd (rire, ndlr).



TourMaG - Une réforme de la gouvernance des EDV serait-elle souhaitable pour permettre à des profils plus jeunes de briguer la présidence ?



Jean-Pierre Mas : Il y a deux façons de présider un syndicat professionnel.



Tout d'abord, celle que j'ai adoptée : le président opérationnel. J'ai mis les mains dans la machine durant la crise, même si je le faisais déjà avant, accompagné de Valérie Boned et de l'équipe.



Un président opérationnel est un boulot à plein temps.



Ma chance c'est que mes entreprises étaient dimensionnées pour tourner au quotidien sans moi, les collaborateurs savaient quelles étaient mes responsabilités, cela ne s'est pas fait au détriment des résultats de mes entreprises.



Cette posture est compliquée pour un jeune chef d'entreprise, je pense à un garçon comme Gregory Mavoian (le président du GIE Manor, ndlr), il ne pourrait pas.



Vous pouvez aussi avoir un président qui prend de la hauteur, qui n'est pas opérationnel, et se repose sur l'équipe pour gérer les dossiers. Ce positionnement dégagerait du temps pour un patron plus impliqué dans la vie de sa société.



Le syndicat est déjà bien structuré, il est possible de le renforcer pour dégager le président de ses activités opérationnelles.



TourMaG - Vous n'êtes pas sans connaître les difficultés économiques de nos confrères de l'Echo Touristique. Quel est votre sentiment face à la situation difficile dans laquelle se trouve une partie de la presse touristique ?



Jean-Pierre Mas : Durant le Covid, nous avons soutenu la presse touristique, en lui permettant de bénéficier des aides du secteur.



Nous avons besoin d'une presse touristique, d'un relais d'information "objective". Et nous avons besoin d'une presse professionnelle libre, toutes les situations de monopole sont exécrables.



La presse vit grâce aux annonceurs et aux abonnés. Pour qu'il y ait des annonceurs, il faut des abonnés. Les abonnés payent si l'information est pertinente et utile.



Aujourd'hui les annonceurs sont faibles, car ils arbitrent en faveur des réseaux sociaux et de la presse grand public. Mon job serait d'inciter les professionnels à s'abonner et à la lecture. Etudiant je voulais être journaliste, donc ce sujet m'intéresse.



L'équation n'est pas évidente. Je voudrais aider à faire comprendre que la presse professionnelle est indispensable et nécessaire à notre industrie.



TourMaG - A partir d'octobre, nous retrouverons donc les éditos de Jean-Pierre Mas, le journaliste, sur TourMaG.com ?



Jean-Pierre Mas : Non, (rire, ndlr) je ne veux pas me contraindre à quelque chose d'obligatoire.