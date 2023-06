AG APST : les administrateurs élus sont...

Dans la catégorie C (organismes locaux de tourisme) figuraient trois candidats pour un poste. C'est Lesly Reynaud (SPL de développement et de promotion du tourisme, de la culture et du territoire Ventoux Provence) qui a été élu.



Les autres candidats pour le poste étaient Corinne Menegaux (Office de Tourisme et des Congrès de Paris) et Valérie Cadet (Office de tourisme intercommunal du Nord de la Réunion).



A noter que pour les catégories B et D, les administrateurs actuels, à savoir Denis Laxenaire et Georges Azouze, restent en poste.