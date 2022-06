L'APST tourne une page et entame un nouveau chapitre de son histoire 🔑

Cela nous permet de réfléchir à l'avenir et de voir comment déménager, peut-être tous ensemble pour garder une maison du tourisme. Cela dépendra de la volonté du conseil et des élus des différentes organisations,

certainement le 24 juillet

Nous avons pris la décision de calculer les engagements théoriques sur le volume d'affaires de l'exercice 2019, divisé par deux, sauf déclaration prévisionnelle supérieure de la part de l'adhérent,

est aussi officiellement lancĂ© et son pouvoir renforcĂ©. Il devrait se rĂ©unir de nombreuses fois cette annĂ©e, Ă©tant donnĂ© que tous les dossiers ou groupes de sociĂ©tĂ©s pour lesquels la garantie thĂ©orique est supĂ©rieure Ă 1 M€ vont ĂŞtre rĂ©examinĂ©s.Pour rappel, il est composĂ© de 4 membres : 3 membres indĂ©pendants dĂ©cisionnaires, disposant de compĂ©tences reconnues en matière bancaire, d'assurance et d'audit, dont. Et un membre consultatif qui apporte aux membres dĂ©cisionnaires son expĂ©rience du secteur et qui n'a pas voix dĂ©libĂ©rative, Ă savoir, le dirigeant du Groupe PrĂŞt-Ă -Partir.sera Ă©galement formalisĂ© prochainement.A noter Ă©galement quea Ă©tĂ© Ă©lu prĂ©sident du ComitĂ© des RĂ©gions.Du cĂ´tĂ© de, l'organigramme a aussi Ă©tĂ© revu et clarifiĂ© avec, d'un cĂ´tĂ©, le service engagements et analyse financière et de l'autre, l'administration, la finance et l'informatique, avec le recrutement de deux secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux adjoints.L'Ă©quipe s'est Ă©galement Ă©toffĂ©e, et l'APST compte aujourd'huiPeu Ă peu donc, l'APST prend une nouvelle direction. Le siège de l'association, avenue Carnot Ă Paris a Ă©tĂ© vendu en octobre 2021 et les Ă©quipes devraient partir«Â » a soulignĂ© Emmanuel Toromanof, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'APST durant l'AG.Le système deprĂ©vu par le dĂ©cret du 12 novembre 2021 devrait enfin ĂŞtre approuvĂ© au niveau europĂ©en fin juillet - «Â », nous indique Laurent Abitbol - en mĂŞme temps que d'autres, similaires, pour la Belgique et les Pays-Bas. D'autres sources citent le 26 juillet.Enfin, leest Ă©galement revu pour 2022 : «Â » a prĂ©cisĂ© le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral.