Tourisme InnovationLab : un appel à projets pour recruter sa 4e promotion !

Si l'industrie touristique est à l'arrêt, l'écosystème de l'innovation poursuit son travail et sa révolution.



Ainsi, malgré les craintes et l'absence de visibilité, la FrenchTech aura levé 5,39 milliards d'euros de financement, contre 5,09 milliards en 2019, pour un montant moyen de 8,7 millions d’euros.



Il n'y a pas eu l'effondrement prédit pas les oiseaux de mauvais augure, bien au contraire. Et c'est pour stimuler l'innovation dans le tourisme, que le Tourisme InnovationLab par à la recherche de sa nouvelle promotion.



La structure d'accompagnement de l'innovation se veut hybride ente l'université et le monde économique.



Après avoir aidé 22 projets en 3 ans, le TIL recherche de nouveaux entrepreneurs prêts à proposer des solutions (offres ou services) répondant au secteur du tourisme.