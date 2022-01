Aérien : quelles ont été les compagnies les plus ponctuelles en 2021 ?

L'aviation commerciale japonaise continue d'être la référence en matière de ponctualité, comme le montre une fois le classement, puisque ANA et Japan Airlines sont en tête de liste dans les catégories "grandes lignes" et "réseau" du prix mondial,

Bien que l'exercice ait été encore dégradé, avec des capacités en nets retraits par rapport à la période avant la pandémie, de nombreux retards ont été constatés dans le ciel européen et mondial.Le site Flightstats qui sort chaque mois un classement, des compagnies aériennes les plus ponctuelles, a dressé le bilan de l'année 2021.Pour établir ce classement, la plateforme se base sur plus de 600 sources d'informations sur les vols en temps réel, dont les compagnies aériennes elles-mêmes, mais aussi les aéroports, les systèmes de distribution mondiaux, les données positionnelles, les autorités de l'aviation civile, etc." explique l'étude. Le classement référence l'ensemble des vols du réseau des transporteurs, soit plus de 106 987 vols pour la gagnante.La définition d'un vol à l'heure selon Flightstats est la suivante :