ANA : reprise de la ligne Paris-Tokyo dès le 1er août 2020

All Nippon Airways (ANA) annonce la reprise de la ligne Paris-Tokyo à compter du 1er août, dans un premier temps à raison de 2 vols hebdomadaires les mercredis et samedis en B7878-9 tri classe.



A noter : un changement du Terminal 1 vers le Terminal 2 de CDG (à confirmer). Les services à bord ont été adaptés mais les horaires restent inchangés :



Décollage NH216 CDG2 à 20h – arrivée Tokyo Haneda T3 à 14h45 le lendemain

Vol retour NH215 de Tokyo Haneda à 11h45 – arrivée CDG2 à 17h10



Par ailleurs la liaison Tokyo-Francfort (NH203/204) redevient quotidienne et celle de Londres est toujours desservie 3 jours/semaine (lun., merc., sam.)