Mongolie : les frontières rouvrent totalement

Concrètement, il n'existe plus aucune barrière pour se rendre en Mongolie.



" Hormis les recommandations de porter un masque, de pratiquer la distanciation sociale, de se désinfecter les mains et de participer activement à la vaccination contre le COVID-19, toutes les restrictions antérieures imposées dans le cadre de la pandémie sont levées.



Le gouvernement, les organes administratifs, les entités privées et les entreprises touristiques de Mongolie s'efforceront de créer les conditions nécessaires pour garantir la sécurité et fournir des services sans heurts à tous ceux qui arrivent dans le pays à des fins professionnelles ou touristiques, " a poursuivi le responsable du gouvernement.



Les conséquences du verrouillage du pays ont été lourdes sur l'économie et la vie quotidienne des citoyens.



Les exportations se sont arrêtées, la Mongolie exporte principalement du charbon, du cuivre (22%) et de l'or, les entreprises ont fermé et près de 200 000 emplois étaient menacés, sur 3,2 millions d'habitants.



La réouverture est donc devenue cruciale, puisque le secteur représentait 10% du PIB.