Mongolie: le pays active son visa électronique

"La Mongolie, c’est LA destination idéale pour se relancer sur les chemins de l’Asie. Dernière civilisation nomade sur notre planète à l’échelle d’un pays entier, la Mongolie est le pays des grands espaces, de la distanciation sociale (record du monde de la plus faible densité de population), et des sites peu fréquentés. Elle offre un très faible risque en terme de sécurité des personnes (faible risque terroriste), sécurité sanitaire avec un climat continental sec d’hémisphère nord et une stabilité politique (république démocratique avec une véritable alternance politique). Par ailleurs, elle affiche une des plus fortes couverture vaccinale au monde avec plus de 65% de la population doublement vaccinée dont près de 75% pour la capitale Oulan-Bator"

"Avec la reprise des vols, notamment sur la Turkish Airlines, nous avons de bonnes raisons de penser que la Mongolie est une des destinations long courrier idéale en post-Covid. La période des ventes a déjà commencée et nous avons déjà près de 350 personnes confirmées. La saison estivale démarre en mai 2022 !"

Conseils d'expert:- Directeur de l’agence réceptive BtoB STEP’IN (Chine, Mongolie, Hong-Kong, Ouzbékistan)Pour prendre la température de l'une des rares destinations asiatiques ouvertes (malgré les mesures actuelles de quarantaine), Action-Visas a contacté Frédéric Roman-Hauduroy , réceptif en Mongolie qui célébrera en 2022 ses 20 ans de carrière dans l’industrie du voyage.nous informe Frédéric Roman-Hauduroy.Avec la simplification des formalités visas et la possible prochaine levée des mesures de quarantaine, il est certains que la Mongolie séduira les voyageurs en manque de grands espaces et avides de découvertes.