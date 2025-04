Air France : visitez le salon entièrement repensé du terminal 2E de CDG (photos)

"pour un ambiance épurée et chic. L’usage du bois de chêne et de teintes champagne métallique dans l’élaboration de l’espace apportent chaleur et élégance à l’ensemble"

Imaginé et conçu par les équipes d’Air France en collaboration avec l’agence SGK Brandimage, ce salon décline ses couleurs identitaires - camaïeux de bleu, blanc lumineux, touches de rouge -indique un communiqué de presse.L’entrée du salon dévoile la signature olfactive d’Air France. Baptisé AF001, ce parfum d’intérieur est signé Francis Kurkdjian , parfumeur français et directeur artistique de Maison Francis Kurkdjian.Air France propose désormais aux voyageurs un « petit salon » situé à l’étage. Une zone adjacente dédiée au travail permet de s'isoler. Il est Doté d’assises individuelles, d’un espace collaboratif et d’une salle de réunion.