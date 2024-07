Les délais de livraison coupent les ailes à La Compagnie

Aujourd’hui La Compagnie a trouvé son modèle et sa singularité quant au produit proposé.



A bord, les passagers retrouvent une cabine exclusivement classe affaires équipée de 76 sièges s’inclinant en lits parfaitement plats, un service personnalisé, des menus signés par des Chefs reconnus et accordés à une carte des vins 100% bio ainsi qu’un wifi haut débit, gratuit et illimité.



La Compagnie organise également régulièrement des expériences exclusives à 10 000 mètres d’altitude pour rythmer les vols : des vols évènements en compagnie des chefs qui présentent leurs plats signatures, tels David Toutain, Stéphanie Le Quellec ou Yann Couvreur, des dégustations de vins bios de petits producteurs, des dédicaces d’auteurs, des vernissages artistiques ou encore des séances de mixologie.



Au départ de Paris, les horaires permettent d’arriver à New-York en tout début d’après-midi et de reprendre un vol le soir à 19h00.



Un produit « business » dont les tarifs restent en général, extrêmement avantageux comparés à ceux pratiqués par les Majors*



Un produit business aussi largement plébiscité par des clients dont les motifs de voyage ne sont pas les voyages d’affaires, mais une demande de confort, et d’attentions à des prix plus abordables.



« En incluant les passagers « Bleisure » , les passagers qui combinent séjour loisirs et affaires, nous avons environ 90% de passagers qui ne sont pas des passagers purement "Affaires" .



Concernant la clientèle business, nous avons parfois des problèmes de capacités d’offres pour des entreprises qui ont besoin de transport sur un plus grand nombre de destinations en Europe que ce que nous proposons.



Il faudra donc "aligner" des avions et des choix de destinations pour capter ces marchés »]i nous a précisé Christian Vernet.