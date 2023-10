La Compagnie dévoile sa nouvelle carte gastronomique Une carte des vins 100% Bio élaborée par les experts de Bettane+Desseauve

La Compagnie, la compagnie aérienne française spécialisée dans les vols entre Paris et New York, a récemment dévoilé sa nouvelle carte gastronomique en collaboration avec l'ancien Chef de Matignon, Christophe Langrée.



Et pour continuer à surprendre ses passagers, La Compagnie a lancé en 2017 le programme "Chefs&Co", qui invite d'autres Chefs de renom à collaborer et proposer des plats signatures gastronomiques en complément de la carte pendant un mois.

De la nouveauté pour la rentrée de La Compagnie septembre 2023, c'est la Cheffe doublement étoilée Stéphanie Le Quellec a même participé à une dégustation et une rencontre avec les passagers à bord du vol La Compagnie à destination de New-York.



En novembre 2023, c'est la Cheffe étoilée bretonne Nolwenn Corre qui signe pour la deuxième année un menu iodé en hommage à sa Bretagne natale. Elle propose une entrée de Lobster Galette (Galette au homard) et un plat principal de Noix de St Jacques, choux fleur à l'amande et jus réduit.



En décembre 2023, c'est au tour du Chef doublement étoilé David Toutain de proposer un Cannelloni végétal au céleri-rave en entrée, suivi d'une Ballotine de cabillaud et saumon, butternut et orange, ainsi qu'une Ballotine d'agneau confit, topinambour en plat principal.



En mars 2024, le Chef brésilien étoilé à New York Franco Sampogna inaugurera son



En avril et mai 2024, le Chef marseillais Frédéric Duca, ancien Chef du Restaurant Racines à NY et désormais propriétaire de son restaurant parisien "Rooster Batignolles", lancera l'été avec ses Goujonnettes épaisses de saumon marinées, espelette et kumquat, quenelles petit pois mayonnaise estragon.



En juillet et août 2024, c'est au tour du Chef Pâtissier Yann Couvreur, désormais installé à Miami, de surprendre les passagers avec un nouveau dessert signature estival.

Une carte des vins élaborée par Bettane+Desseauve La Compagnie a également collaboré avec les experts de Bettane+Desseauve pour élaborer une carte des vins 100% bio. Cette sélection met à l'honneur des vins issus de la viticulture biologique ou en conversion, provenant de petits comme de plus grands domaines.



Les passagers pourront ainsi déguster des vins tels que le St Emilion Belair Monange, le Pomerol Petit village, le St Estèphe Les Pélins de Lafon Rochet, le St Joseph de Romain Duvernay, le Chateauneuf du Pape de la Maison Ogier, le Sancerre La Moussière de Alphonse Mellot, Chablis Vieilles Vignes de Nathalie et Gilles Fèvre, ou encore l'Heritage de Chasse Spleen.



En bref, La Compagnie aérienne française La Compagnie a récemment dévoilé sa nouvelle vins 100% bio en partenariat avec Bettane+Desseauve, permettant aux passagers de découvrir des vins issus de la viticulture biologique ou en conversion.



Cette initiative témoigne de l'engagement de La Compagnie à proposer une offre de qualité et à la pointe des tendances gastronomiques. Alors, que vous soyez amateur de bonne cuisine ou amateur de bons vins, La Compagnie saura vous séduire avec sa nouvelle carte gastronomique et sa sélection de vins bios.



