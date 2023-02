La Compagnie, pour la première fois bénéficiaire, vise plus loin

"Quelques avatars politiques que nous traversons en ce moment sur les retraites"

. C’est ainsi quele discret PDG de La Compagnie, a expliqué cette cérémonie de vœux un peu iconoclaste et décalée à ce mercredi 1er février 2023.Dans les salons de la très élégante villa Emerige, où se mêlent élégance, design et confort à l’image de ce qu’elle veut être vers New York, La Compagnie et son Président avaient convié ses clients ses partenaires, mais aussi ses collaborateurs à fêter une année 2022 qui se termine bien avecAyant définitivement trouvé et validé son concept de compagnie "tout business" et forte d’un bon bilan,