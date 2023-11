La Compagnie déploie un service de voiturier avec Ector

Les clients de La Compagnie peuvent désormais ajouter l'option de voiturier Ector à leur réservation, ce qui leur permet de gagner du temps et de profiter du confort de se rendre à l'aéroport d’Orly avec leur propre véhicule.De plus, ils ont la possibilité de réserver des services de lavage et d'entretien de véhicule pendant leur déplacement.La Compagnie fêtera ses 10 ans l’an prochain. Elle opère deux lignes régulières Paris-New York et Milan-New York, lignes ouvertes depuis avril 2022, ainsi qu’une ligne saisonnière Nice-New York, de mai à septembre.Nous transportons entre 70 et 80 000 passagers par an. La Compagnie propose jusqu’à deux vols quotidiens 100% classe affaires.