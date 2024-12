MICE : malmené en 2024, belles perspectives pour 2025 [ABO]

Alors que la France traverse une crise politique, comment se profile l’année 2025 ?



A Bordeaux, si les perspectives sont dans la continuité de l’année sur le corporate, elles sont plus positives concernant les congrès. « Les associations, syndicats et fédérations organisateurs de ces événements n'ont entre guillemets que ces grands temps forts pour exister et rassembler leurs membres. Les candidatures et appels d'offres se maintiennent. Et Bordeaux est plutôt bien positionné sur la carte à la fois nationale mais aussi internationale et européenne » , assure Amélie Déchénais.



« L'année prochaine, seuls 2 congrès de plus de 3 000 personnes sont confirmés. 2025, ce ne sera pas une très grande année pour Bordeaux, car nous n'accueillons pas de très grands événements, grand public ou sportif… En revanche, les perspectives sur 2026 et 2027 sont meilleures. »



A Marseille, une « très belle année » se profile avec à ce jour 83 événements confirmés pour plus de 63 millions de retombées économiques dont « plus du quart en international avec 16 congrès de plus de 1 000 pax et 2 plus de 3 000 pax et 2 de 5 000 pax » , détaille Pascale Bigo, qui compte bien profiter de cette clientèle affaires.



« La croissance du tourisme d'affaires contribue à désaisonnaliser et équilibrer les flux touristiques, avec une clientèle à fort pouvoir d'achat. Un touriste d'affaires dépense entre 1,5 et 5 fois plus qu'un touriste loisir. Marseille souhaite, avec sa centaine de partenaires, accentuer sa politique d'accueil d'évènements professionnels et de congrès scientifiques, en améliorant son offre de services et en renforçant la prospection afin d'accueillir des Congrès en phase avec ses priorités stratégiques », poursuit-elle.



Même optimisme chez Funbreizh. « Les perspectives sont bonnes pour 2025. Nous sommes identifiés, bien que l'on s'appelle Funbreizh, nous travaillons dans tout le Grand Ouest. Nous avons lancé il y a deux ans, des agences physiques post-Covid à Caen et à Angers » , rappelle la directrice de production de Funbreizh, dont entre 10 à 15 % des ventes de s’effectuent hors Bretagne.



« Au regard du contexte anxiogène, les besoins de cohésion ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. La réorganisation du monde du travail post-Covid continue, avec le télétravail, il y aura toujours nécessité de partager. Le MICE en 2025 va rester essentiel, c'est indéniable, et ça va aider à parer aux turbulences annoncées » , conclut Pascale Barker.