Remontées mécaniques : "la perspective d'une réouverture fin février parait hautement improbable" selon Jean-Baptiste Lemoyne

Le tourisme va de désillusion en douche froide et inversement.



Alors que le gouvernement avait décalé sa prise de décision concernant la réouverture ou non des remontées mécaniques au 20 janvier 2021 et cette fois-ci ce n'était pas une simple clause de revoyure.



"Lors du conseil de défense de ce matin, nous avons fait un point sur la situation sanitaire et un certain nombre de décisions ont été prises ", a expliqué Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'Etat en charge du Tourisme.



Les professionnels sont désormais fixés.



C'est Jean-Baptiste Lemoyne qui a été chargé d'annoncer la nouvelle aux acteurs d'une montagne française médusée. l'année 2020 sera réellement blanche, sur les cimes, mais aussi d'un point de vue comptable.



" Des mesures de freinages ont été prises et doivent être maintenues.



Dans ces conditions, il n'y aura pas de réouverture des remontées mécaniques au 1er février ", précise Jean-Baptiste Lemoyne.