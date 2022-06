Sunweb Group va lancer des offres en trains de nuit vers les Alpes

Sunweb Group et European Sleeper vont proposer une offre de trains de nuit à destination des stations de ski et des plages françaises depuis la Belgique et les Pays Bas.



Les deux partenaires vont débuter leur collaboration cet hiver, en proposant leurs premiers trains vers les Alpes françaises cet hiver.



La prochaine étape sera un train de nuit qui emmènera les vacanciers directement sur les plages du sud de la France pendant la saison estivale.



"Le voyage est durable et sûr, tout en étant une expérience en soi. Comme les vacanciers passent la nuit dans le train, la durée du trajet n’est pas un problème. Une fois arrivés à destination, ils pourront commencer leurs vacances bien reposés.



Pour les séjours au ski, cela signifie, par exemple, qu’il est possible de skier pendant près de huit jours complets. Nous proposons de nombreuses gares de départ aux Pays-Bas et en Belgique, et les vacanciers accéderont directement à leur station de ski grâce au transferts organisée par Sunweb au départ des gares d’arrivée." indique un communiqué de presse.