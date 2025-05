Aircalin ajoute une troisième fréquence entre Nouméa et Paris

SB501 : Départ de Paris à 20h30, arrivée à Bangkok à 14h40 +1

SB501 : Départ de Bangkok à 16h25, arrivée à Nouméa à 06h30 +1

SB500 : Départ de Nouméa à 01h30, arrivée à Bangkok à 7h40

SB500 : Départ de Bangkok à 09h40, arrivée à Paris à 17h00

cette liaison supplémentaire symbolise le développement stratégique d’Aircalin

À partir du 17 novembre 2025, Aircalin ajoutera un vol hebdomadaire le lundi à sa liaison Nouméa-Paris via Bangkok, s’ajoutant aux rotations existantes des mercredis et samedis.Aircalin souligne que «».Par ailleurs, la compagnie, avec des ajustements pour optimiser les connexions avec ses partenaires. Aircalin augmentera également sa présence dans le Pacifique avec une liaison hebdomadaire entre Nouméa et Papeete dès le 12 décembre et continuera ses dessertes vers Port-Vila, Wallis-et-Futuna, l’Australie et Auckland, incluant des fréquences supplémentaires durant les périodes de forte demande.