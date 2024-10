Aircalin desservira bien la Thaïlande depuis Paris !

SINGAPOUR : 4 rotations par semaine les mardis, jeudis, vendredis, dimanches

SYDNEY : 2 rotations par semaine les mardis et vendredis

BRISBANE : 2 rotations par semaine les mercredis et dimanches

AUCKLAND : 1 rotation par semaine les dimanches

WALLIS : 2 rotations par semaine les lundis et samedis, 3ème fréquence les jeudis du 13 décembre au 13 février

NANDI : 2 rotations par semaine les mardis et samedis

PAPEETE : 1 rotation par semaine via Nandi les mardis

PORT-VILA : 1 rotation par semaine les vendredis du 13 décembre au 28 mars