Aircalin : vol Paris - Nouméa via Bangkok dès décembre

Les départs de Paris (terminal 2C) auront lieu les mercredis et samedis en début de soirée pour une arrivée à Nouméa le lendemain matin après 22 heures de vol.



Dans le sens Nouméa-Paris, les départs de Nouméa auront lieu de nuit, également les mercredis et samedis, pour une arrivée à Paris le jour même, en fin d’après-midi, après 23 heures et 40 minutes de vol. Une escale de 2 heures est prévue à Bangkok.



Des combinaisons seront en effet possibles entre les divers vols des compagnies partenaires d'Aircalin en connexion avec les 3 à 4 fréquences hebdomadaires de la liaison Singapour-Nouméa (par exemple, un aller vers Nouméa via Bangkok et un retour vers Paris via Singapour).



Pour son lancement, et dans l’attente des autorisations nécessaires, la commercialisation de cette ligne se fera dans un premier temps en un seul tronçon (Paris-Nouméa), ajoute un communiqué.



Elle évoluera dès que possible vers une vente en deux tronçons (Paris-Bangkok et Nouméa-Bangkok), ouvrant ainsi aux passagers en provenance de Paris une nouvelle liaison vers la Thaïlande, comme destination finale ou le temps d’un stop over gratuit avant de poursuivre leur voyage.