Sur les communes du Grand Nouméa, un couvre-feu a été décrété de 18h à 6h et les rassemblements interdits.



Sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, il est également interdit de transporter des armes et de vendre de l'alcool.



La population est appelée à limiter ses déplacements en journée.



Le Haut-Commissariat a activé une cellule d'information du Public joignable de 8h à 18h au +687 200 000.



Louis Le Franc, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a une nouvelle fois appelé au calme ce mercredi matin estimant que "l'heure est très grave" .



De son côté, Sonia Backès, présidente de la province Sud de Nouvelle-Calédonie a déclaré sur BFM TV : "Il faut que les forces armées qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie interviennent le plus vite possible" .



Gérald Darmanin, Ministre de l'Intérieur a annoncé au micro de RTM que des centaines de personnes ont été blessés dont des "centaines de policiers et gendarmes " et des "dizaines de maisons et d'entreprises ont été incendiés."



Le Ministre a également ordonné l'envoi de renfort (4 escadrons de gendarmerie, GIGN et Raid).