Nouvelle-Calédonie Tourisme lance un tout nouveau site web

Voici les principales rubriques et les principales fonctionnalités du site de Nouvelle-Calédonie Tourisme :- Un moteur de recherche plus performant- Un design web responsive qui s’adapte aussi bien à la lecture sur smartphone que sur ordinateur- La sélection des meilleures expériences par région, par commune et par thématique- Le référencement de l’ensemble de l’offre touristique (hébergements, transports, activités, évènements, restaurants, circuits…) mise à jour continuellement par les offices de tourisme via la plateforme d'information APIDAE- L’affichage des avis et notes de voyageurs du monde entier- Des cartes interactives filtrables permettant aux internautes de sélectionner un point d’intérêt en un seul clic.- La mise en avant des bons plans, offres promotionnelles et packages (à venir)- Des indicateurs utiles : météo, taux de change, décalage horaire…Chaque grande zone géographique (la Côte Est, la Côte Ouest, le Grand Sud, Nouméa et les Îles) dispose également d’une page dédiée comprenant une vidéo, un Top 5 des activités à faire, les principaux points d’intérêt et les expériences à vivre, renvoyant ensuite vers chacune de ses communes touristiques.