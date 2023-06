Mieux vendre la Nouvelle-Calédonie :

Tentez de gagner une place en éductour

et de nombreux lots !

Niveau « Initié »

Disponible 24h/24, 7 jours/7 et accessible depuis tous les supports (ordinateur, mobile…), cette formation de 2h offre un contenu instructif, immersif et intuitif. Chaque aspect de l’archipel est traité dans un cours spécifique pour vous aider à projeter vos clients dans leur prochain voyage.En quelques clics, cette formation vous permettra de conseiller et orienter vos clients de manière personnalisée.La formation en ligne propose 3 niveaux d’expertise : Initié, Avancé et Expert.Chacun des niveaux offre des avantages et des cadeaux originaux pour un apprentissage immersif.